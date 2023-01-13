Помощник главы МВД ЛНР Киселев: восстановление ВСУ контроля над Соледаром практически невозможно, они понесут колоссальные потери

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13 января 2023, 13:40

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Восстановление Вооруженными силами Украины контроля над расположенным в Донбассе городом Соледаром практически невозможно, киевская сторона понесет колоссальные потери. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Виталий Киселев, помощник главы МВД Луганской народной республики.

«Восстановление ВСУ контроля над Соледаром практически невозможно, украинские военные понесут колоссальные потери, заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, президент Владимир Путин отметил, что вся Россия поддерживает участвующих в СВО военнослужащих, понимает их роль и миссию.