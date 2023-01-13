Президент Путин: вся Россия поддерживает участвующих в СВО военных и понимает их роль и миссию

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13 января 2023, 13:29

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вся Российская Федерация поддерживает военнослужащих, которые задействованы в специальной военной операции (СВО), и понимает их роль и миссию. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил президент Владимир Путин.

«Путин заявил, что вся страна поддерживает участвующих в спецоперации российских военных и понимает их роль и миссию», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Российская СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сегодня сообщалось, что Североатлантический альянс направит на румынскую территорию самолеты AWACS для осуществления разведки в отношении РФ.