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13 января 2023, 13:12

Самолет AWACS, Christophe Gateau / globallookpress.com

Североатлантический альянс направит на румынскую территорию самолеты AWACS для осуществления разведки против Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила пресс-служба военно-политического блока.

«НАТО направит в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против России, рассказала пресс-служба альянса», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, самолеты должны прибыть 17 января.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер МИД РФ Мария Захарова высказала мнение о том, что попытки Запада нацелить киевскую сторону на выполнение миссии НАТО обречены на провал.