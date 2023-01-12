Захарова: попытки Запада нацелить Украину на выполнение миссии НАТО обречены на провал

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12 января 2023, 13:27

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Попытки Запада нацелить киевскую сторону на выполнение миссии Североатлантического альянса обречены на провал. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучила Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Как бы коллективный Запад ни старался вооружать ВСУ, нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, на обслуживание интересов Запада, на выполнение миссии НАТО, эти попытки обречены на провал», — процитирована Захарова в публикации, которая размещена на сайте информационного агентства.

Дипломат добавила, что задачи специальной военной операции, которую Москва осуществляет с 24 февраля 2022 года, будут выполнены.

Как сообщалось ранее в четверг, Мария Захарова назвала абсурдным утверждение Еревана о том, что российское присутствие создает угрозы Армении.