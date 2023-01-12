Аргументы Недели → Политика 13+

12 января 2023, 12:56

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова назвала абсурдным заявление Еревана о том, что российское присутствие создает угрозы Армении. Об этом информирует РИА Новости.

«Заявление из Еревана о том, что российское присутствие создает угрозы Армении, абсурдно — МИД РФ», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель армянского правительства Никол Пашинян объявил, что закавказская республика в сложившейся ситуации не планирует проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности в 2023 году.