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Премьер Пашинян сообщил, что Армения в сложившейся ситуации не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году

, 11:35

Премьер Пашинян сообщил, что Армения в сложившейся ситуации не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool / globallookpress.com

Армения в сложившейся ситуации не намерена проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в текущем году. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель правительства закавказский республики Никол Пашинян.

«Пашинян на пресс-конференции заявил, что Армения в сложившейся ситуации не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее, бывший депутат Госдумы Дарья Митина выразила точку зрения, согласно которой Ереван не станет демонстративно выходить из состава ОДКБ.

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