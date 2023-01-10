Премьер Пашинян сообщил, что Армения в сложившейся ситуации не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году

Армения в сложившейся ситуации не намерена проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в текущем году. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель правительства закавказский республики Никол Пашинян.
«Пашинян на пресс-конференции заявил, что Армения в сложившейся ситуации не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.
Как сообщалось ранее, бывший депутат Госдумы Дарья Митина выразила точку зрения, согласно которой Ереван не станет демонстративно выходить из состава ОДКБ.