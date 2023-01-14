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97% граждан Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС

, 13:20 Источник: ТАСС

97% граждан Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС
Будапешт, https://unsplash.com/photos/wYzBu1fCNxA

Официальный представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что почти все граждане страны, принявшие участие в национальных консультациях, выступили за отмену санкций ЕС против России.

Александра Сенткирайи подчеркнула, что 97 процентов жителей Венгрии, участвовавших в общенациональном опросе, отвергли антироссийские рестрикции, которые, по их мнению, способны нанести серьезный ущерб.

По словам официального представителя венгерского правительства, очевидно, что санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена.

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