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14 января 2023, 13:20 Источник: ТАСС

Будапешт, https://unsplash.com/photos/wYzBu1fCNxA

Официальный представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что почти все граждане страны, принявшие участие в национальных консультациях, выступили за отмену санкций ЕС против России.

Александра Сенткирайи подчеркнула, что 97 процентов жителей Венгрии, участвовавших в общенациональном опросе, отвергли антироссийские рестрикции, которые, по их мнению, способны нанести серьезный ущерб.

По словам официального представителя венгерского правительства, очевидно, что санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена.