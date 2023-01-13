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Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз провалился и просчитался с санкциями против России

, 13:01

Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз провалился и просчитался с санкциями против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Britta Pedersen / globallookpress.com

Европейский союз провалился и просчитался с ограничительными мерами в отношении Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразил руководитель венгерского правительства Виктор Орбан.

«”С санкциями провалились, просчитались”. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Политик также отметил, что Евросоюзу не хватит смелости признать ошибочность своей санкционной политики.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание The Wall Street Journal написало, что Соединенные Штаты и партнеры американской стороны обсуждают новые рестрикции против Москвы.

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