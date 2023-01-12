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Аргументы Недели → Экономика 13+

WSJ: США и их союзники обсуждают новые санкции против России, намерены ввести ограничение цен на нефтепродукты

, 09:55

WSJ: США и их союзники обсуждают новые санкции против России, намерены ввести ограничение цен на нефтепродукты
Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Соединенные Штаты и партнеры Вашингтона обсуждают новые санкции в отношении Москвы, планируют ввести ограничение цен на нефтепродукты. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, распространило издание The Wall Street Journal (WSJ).

«США и их союзники обсуждают новые санкции против России, намерены ввести ограничение цен на нефтепродукты, пишет газета The Wall Street Journal», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, новые рестрикции должны вступить в силу 5 февраля. Ожидается, что будет установлено два лимита цен на нефтепродукты из РФ.

Как сообщалось ранее, бывший руководитель бельгийского кабмина Ги Верхофстадт сделал заявление о том, что антироссийские санкции имеют «нулевой эффект».

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