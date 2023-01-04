Экс-премьер Бельгии Верхофстадт заявил, что антироссийские санкции имеют «нулевой эффект»

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4 января 2023, 08:35 Источник: РИА "Новости"

Ги Верхофстадт, Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Бывший премьер-министр Бельгии, действующий депутат Европейского парламента Ги Верхофстадт в среду, 4 января, заявил, что санкционная политика ЕС против Российской Федерации провалилась.

Ги Верхофстадт подчеркнул, что девять пакетов антироссийских санкций имеют "менее чем нулевое воздействие" на страну.

Экс-премьер Бельгии обратил внимание на то, что рестрикции пошли только на пользу России. Согласно данным, которые привел политик, РФ с февраля по август 2022 года увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.