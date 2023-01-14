Аргументы Недели → Политика 13+

14 января 2023, 12:16

Президент США Джо Байден, Jim LoScalzo - Pool via CNP / globallookpress.com

Кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг потребовал отставки главы Белого дома Джо Байдена за военные преступления, в том числе связанные с конфликтом на Украине. Об этом информирует ТАСС.

«Американский политик потребовал отставки Джо Байдена за военные преступления», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной Янгом, Байден должен пройти через процедуру импичмента по причине его причастности к разнообразным военным преступлениям, в том числе связанным с украинским конфликтом.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, чеченский лидер Рамзан Кадыров отметил, что бойцы подразделения «Ахмат», прибывшие на территорию Запорожской области, намерены сражаться «с натовскими наемниками и украинскими нацистами».