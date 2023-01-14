Родной брат Синдзо Абэ Нобуо Киси снимет с себя депутатские полномочия из-за состояния здоровья

Экс-министр обороны Японии Нобуо Киси, родной брат убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ снимет с себя депутатские полномочия. Данную информацию предоставило издание"Тюгоку".
Согласно последней информации, состояние здоровья Нобуо Киси с конца прошлого года ухудшилось, вследствие чего он принял решение отказаться от депутатских полномочий.
Как сообщают журналисты, бывший глава Министерства обороны Японии видит в качестве преемника своего сына.
Отметим, что политик ранее покинул должность руководителя оборонного ведомства из-за ухудшения здоровья.