Родной брат Синдзо Абэ Нобуо Киси снимет с себя депутатские полномочия из-за состояния здоровья

Аргументы Недели → Политика 13+

14 января 2023, 10:44 Источник: РИА "Новости"

Нобуо Киси, Motoo Naka/AFLO

Экс-министр обороны Японии Нобуо Киси, родной брат убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ снимет с себя депутатские полномочия. Данную информацию предоставило издание"Тюгоку".

Согласно последней информации, состояние здоровья Нобуо Киси с конца прошлого года ухудшилось, вследствие чего он принял решение отказаться от депутатских полномочий.

Как сообщают журналисты, бывший глава Министерства обороны Японии видит в качестве преемника своего сына.

Отметим, что политик ранее покинул должность руководителя оборонного ведомства из-за ухудшения здоровья.