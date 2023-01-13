Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинения убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ

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13 января 2023, 10:11 Источник: Иомиури

место нападения на Синдзо Абэ, Takahiro Sanda/AFLO

Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинения убийце бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Соответствующую информацию утром в пятницу, 13 января, предоставило издание "Иомиури".

Тэцуя Ямагами убил Синдзо Абэ в рамках его предвыборного выступления 8 июля 2022 года. До 10 января Ямагами проходил освидетельствование, чтобы выявить степень его дееспособности. Родственники преступника сообщили, что молодой мужчина намерен пойти учиться в институт после того, как выйдет на свободу.

Известно, что дело Тэцуя Ямагами будет разбираться судом присяжных.