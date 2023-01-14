Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал кризис на Украине следствием долгосрочного дисбаланса в безопасности Европы

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14 января 2023, 10:08 Источник: РИА "Новости"

постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, Lev Radin/Keystone Press Agency

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в пятницу, 13 января, выразил мнение, что кризис на Украине является следствием длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе.

Чжан Цзюнь в рамках заседания СБ Организации Объединенных Наций накануне уточнил, что аккумуляция и длительная эволюция глубинного дисбаланса в сфере европейской безопасности привели к текущему конфликту на Украине.

Напомним, ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что продвигаемая киевским режимом инициатива проведения "мирного саммита" является пропагандистской пустышкой.