Небензя назвал пропагандисткой пустышкой идею Киева о проведении «мирного саммита»

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14 января 2023, 08:26 Источник: РИА "Новости"

постпред России при ООН Василий Небензя, Lev Radin / globallookpress.com

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что продвигаемая киевским режимом инициатива проведения "мирного саммита" является пропагандистской пустышкой.

Василий Небензя обратил внимание на то, что украинские власти, которые еще недавно грозили России "страшными карами", сейчас выступают как "сторонники мира".

Постпред России при ООН лбратил внимание на то, что теперь в Киеве носятся с идеей "мирного саммита" и пытаются заверить окружающих в том, что мира не хочет именно российская сторона.

Небензя отметил, что в данном случае речь идет о попытке Киева понравиться западной публике. В действительности идея о саммите является пропагандистской пустышкой.