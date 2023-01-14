Небензя запросил на 17 января заседание СБ ООН в связи с гонениями на УПЦ со стороны киевского режима

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14 января 2023, 07:10 Источник: РИА "Новости"

постпред России при ООН Василий Небензя, MFA Russia / globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совета безопасности организации на 17 января в связи с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь со стороны Киева.

Василий Небензя обратил внимание на то, что на Украине режим Владимира Зеленского стал авторитарной диктатурой при попустительстве коллективного Запада, что препятствует установлению мира.

Кроме того, в стране происходит преследование инакомыслящих и лидеров оппозиции, а также фиксируется стремление уничтожить УПЦ, заметил постпред РФ при Организации Объединенных Наций. Небензя подчеркнул, что данная ситуация заслуживает пристального внимания членов Совбеза ООН.