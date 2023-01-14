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14 января 2023, 05:03 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Paul Zinken / https://www.globallookpress.com

Россия в ближайшее будущее займет все территории Донбасса. Об этом заявил экс-советник по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, немецкий генерал Эрих Вад.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание ФБА «Экономика сегодня», Соединенные Штаты Америки и страны Европы могут сколько угодно отправлять Киеву пакеты вооружения в рамках помощи, это все равно никак не поможет Вооруженным силам Украины изменить ход событий.

По мнению Вада, уже в обозримом будущем Российская Федерация сможет освободить и занять абсолютно все донбасские территории, вне зависимости от количества поставляемого оружия Украине.