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Немецкий генерал Вад: отправляемое Западом вооружение Киеву не помешает России взять под контроль территории Донбасса

, 05:03 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Немецкий генерал Вад: отправляемое Западом вооружение Киеву не помешает России взять под контроль территории Донбасса
Paul Zinken / https://www.globallookpress.com

Россия в ближайшее будущее займет все территории Донбасса. Об этом заявил экс-советник по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, немецкий генерал Эрих Вад.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание ФБА «Экономика сегодня», Соединенные Штаты Америки и страны Европы могут сколько угодно отправлять Киеву пакеты вооружения в рамках помощи, это все равно никак не поможет Вооруженным силам Украины изменить ход событий.

По мнению Вада, уже в обозримом будущем Российская Федерация сможет освободить и занять абсолютно все донбасские территории, вне зависимости от количества поставляемого оружия Украине.

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