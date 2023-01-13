Военный эксперт Кнутов: повышением призывного возраста Россия отвечает на новые угрозы, в том числе возникновения Третьей мировой

Повышение нижней и верхней планки призывного возраста является вынужденной мерой ответа на новые угрозы. Об этом во время беседы с Общественной службой новостей рассказал историк и военный эксперт Юрий Кнутов.
Согласно словам специалиста, в настоящее время реальной угрозой для России выступает возможное вторжение Польши на Западную Украину. Эксперт отметил, что сейчас наблюдается подготовка Североатлантического альянса к Третьей мировой войне, которая пока что идет в «гибридной форме, но может перейти в горячую фазу».
Кнутов также добавил, что поддерживает решение о повышении предельного призывного возраста, считая его логичным и правильным.