Военный эксперт Кнутов: повышением призывного возраста Россия отвечает на новые угрозы, в том числе возникновения Третьей мировой

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13 января 2023, 23:44 Источник: Общественная служба новостей

Sergey Petrov / https://www.globallookpress.com

Повышение нижней и верхней планки призывного возраста является вынужденной мерой ответа на новые угрозы. Об этом во время беседы с Общественной службой новостей рассказал историк и военный эксперт Юрий Кнутов.

Согласно словам специалиста, в настоящее время реальной угрозой для России выступает возможное вторжение Польши на Западную Украину. Эксперт отметил, что сейчас наблюдается подготовка Североатлантического альянса к Третьей мировой войне, которая пока что идет в «гибридной форме, но может перейти в горячую фазу».

Кнутов также добавил, что поддерживает решение о повышении предельного призывного возраста, считая его логичным и правильным.