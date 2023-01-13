Bild: министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт уйдет в отставку

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13 января 2023, 22:58 Источник: ТАСС

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Фото: IMAGO/Florian Gaertner//globallook.com

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт намерена подать в отставку. Об этом написала в пятницу газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Как утверждает издание, решение об уходе с поста министра Ламбрехт приняла сама — это не инициатива канцлера. Дата отставки пока не известна.

«Ведутся консультации по вопросу о преемнике», - добавляет газета.

Ранее сообщалось, что перед встречей союзников в Рамштайне 20 января должны состояться переговоры Ламбрехт с шефом Пентагона Остином, на которой планируется обсудить поставки Киеву западных танков.