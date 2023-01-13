Bild: министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт уйдет в отставку

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт намерена подать в отставку. Об этом написала в пятницу газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Как утверждает издание, решение об уходе с поста министра Ламбрехт приняла сама — это не инициатива канцлера. Дата отставки пока не известна.
«Ведутся консультации по вопросу о преемнике», - добавляет газета.
Ранее сообщалось, что перед встречей союзников в Рамштайне 20 января должны состояться переговоры Ламбрехт с шефом Пентагона Остином, на которой планируется обсудить поставки Киеву западных танков.