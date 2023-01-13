Bloomberg: ФРГ уже на будущей неделе примет решение – скорее всего, положительное — по поставкам Киеву танков Leopard

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13 января 2023, 19:30 Источник: ТАСС

Танк Leopard. Фото: Philipp Schulze/globallook.com

Решение по поставкам Украине танков Leopard германские власти примут уже на следующей неделе, перед встречей союзников на базе Рамштайн. Об этом со ссылкой на два источника в правительстве страны сообщил в пятницу Bloomberg. Оба собеседника агентства считают, что решение будет положительным.

«По словам источника, знакомого с планами, Берлин определится с этим перед встречей высокопоставленных представителей оборонных ведомств союзных стран, запланированной на 20 января на американской авиабазе Рамштайн», - говорится в публикации агентства.

Накануне встречи в Рамштайне должны состояться переговоры министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт и шефа Пентагона Ллойда Остина.

Ранее поставить Киеву 14 «Леопардов» пообещал президент Польши Анджей Дуда.