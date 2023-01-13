Кулеба и Блинкен обсудили по телефону поставки Киеву западных танков

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13 января 2023, 22:16 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба. Фото: Ron Przysucha/globallook.com

Главы внешнеполитических ведомств Украины Дмитрий Кулеба и США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, темой которого, в частности, стали поставки Киеву танков западного образца.

«Разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном о том, как усилить американскую и международную поддержку Украины, включая военную помощь. Подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного типа. Также обсудили санкции в отношении России», - написал Кулеба в своем твиттере по итогам беседы.

В релизе Госдепартамента США по результатам разговора сказано, что Блинкен в его ходе заявил о «постоянной и непоколебимой» поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что ФРГ может принять решение о поставках Украине «Леопардов» уже на следующей неделе.