Кулеба и Блинкен обсудили по телефону поставки Киеву западных танков

Главы внешнеполитических ведомств Украины Дмитрий Кулеба и США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, темой которого, в частности, стали поставки Киеву танков западного образца.
«Разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном о том, как усилить американскую и международную поддержку Украины, включая военную помощь. Подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного типа. Также обсудили санкции в отношении России», - написал Кулеба в своем твиттере по итогам беседы.
В релизе Госдепартамента США по результатам разговора сказано, что Блинкен в его ходе заявил о «постоянной и непоколебимой» поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что ФРГ может принять решение о поставках Украине «Леопардов» уже на следующей неделе.