Министр обороны Резников заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО

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13 января 2023, 15:42

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Nina Liashonok/globallook.com

Украина фактически уже является членом НАТО и в ближайшем будущем станет им юридически. Об этом в интервью BBC заявил министр обороны республики Алексей Резников.

По его словам, противостояние с Россией стало «войной ресурсов», и с этой точки зрения Киев располагает сейчас возможностями всех своих союзников.

«У нас есть ресурсы всего НАТО, даже больше, чем НАТО - у нас есть ресурсы всего клуба «Рамштайн», более 50 стран-союзниц», - заявил Резников.

При том, что станы Североатлантического альянса подчеркивают, что они не являются стороной конфликта, украинский министр обороны считает, что фактически Украина уже член НАТО.

«Де-факто, не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как им пользоваться», - пояснил он свою позицию.

Когда журналист BBC поинтересовался, не опасается ли министр неоднозначной реакции альянса на эти слова, Резников ответил: «А почему неоднозначной? Это правда. Это факт. Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членом НАТО и де-юре».

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО и Евросоюз, представляя военную помощь Украине, истощили свои оборонные запасы.