Кирилл Кабанов: СПЧ планирует обсудить возможность внедрения в законодательство России юридического термина «предатель»

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13 января 2023, 14:29 Источник: Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов, фото t.me/s/kabanovkv

Проявление предательства в любой форме должно быть наказано, и решать эту задачу возможно только через закон. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня предложил конфисковать имущество «уехавших негодяев», а руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас полагает, что реализация идеи конфисковывать имущество у оскорбляющих армию России граждан возможна, но прежде следует внести поправки в Уголовный кодекс РФ.

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов также сегодня ответил, что он с коллегами планирует обсудить возможность внедрения в российское законодательство юридического термина «предатель«. Кабанов уточнил, что изменения можно будет внести в статью 275 УК РФ «Государственная измена».

Член СПЧ указал в своем посте, опубликованном в ТК-канале, что в последнее время почти ежедневно от наших политиков звучат заявления о необходимости введения ответственности для различного рода «предателей» и обсуждаются идеи, как наказать уехавших из РФ.

По информации Кабанова, до принятия правовых норм в части, касающейся обсуждаемой темы, все обоснованные с точки зрения морали претензии к «предателям» и предложения по введению для них каких-либо ограничений не могут иметь никакой юридической силы, это вообще может являться нарушением граждан.