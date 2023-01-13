Клишас об идее Володина о конфискации имущества уехавших и оскорбляющих ВС РФ граждан: возможно, нужно внести поправки в УК

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 11:40

Андрей Клишас, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас полагает, что реализация идеи конфисковывать имущество у оскорбляющих армию России граждан возможно, но прежде следует внести поправки в Уголовный кодекс РФ.

Политик прокомментировал информагентству ТАСС предложение председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина. Спикер Госдумы указал, что "уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране — за счет сдачи в недвижимость аренды и гонораров".

Клишас заявил, что такой подход возможен, но должны быть формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации.