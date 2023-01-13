Володин назвал негодяями уехавших россиян, оскорбляющих страну и ее армию, и предложил ввести конфискацию их имущества в РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 08:24

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал негодяями уехавших россиян, оскорбляющих страну и ее Вооруженные силы, и выступил с предложением о введении конфискации имущества данных граждан на территории РФ. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», — отметил Володин.

По словам спикера, «уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране» — за счет сдачи в недвижимость аренды и гонораров.

Согласно точке зрения, высказанной Вячеславом Володиным, необходимо дополнить статьи Уголовного кодекса о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма и дискредитации армии пунктом о конфискации имущества в РФ у признанных виновными граждан.

Как сообщалось ранее, Володин констатировал, что почти 76% зарубежных компаний остались работать в России.