Дипломат Полищук: Польша после начала российской СВО перешла к более активному освоению территорий на Западной Украине

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13 января 2023, 11:39 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Польша после начала специальной военной операции (СВО) России перешла к более активному освоению территорий на Западной Украине. На это, как передает ТАСС, указал Алексей Полищук, глава второго департамента стран СНГ отечественного внешнеполитического ведомства.

По словам Полищука, процитированного в Telegram-канале информационного агентства, после старта СВО польская сторона «перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий».

«Разумеется, подобные устремления Варшавы не могут не вызывать обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — заявил дипломат.

Как сообщалось ранее в пятницу, Алексей Полищук отметил, что присоединение к РФ Запорожской, Херсонской областей и республик Донбасса должно учитываться при вероятном возобновлении переговоров Москвы с Киевом.