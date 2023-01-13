Представитель МИД Полищук: вхождение в РФ новых регионов должно учитываться при вероятном возобновлении переговоров с Украиной

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13 января 2023, 11:14 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Присоединение к Российской Федерации Запорожской, Херсонской областей и республик Донбасса должно учитываться при вероятном возобновлении переговоров Москвы с киевской стороной. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил представитель отечественного дипломатического ведомства Алексей Полищук.

«Вхождение в состав России новых регионов должно учитываться при возможном возобновлении переговоров с Украиной, заявил в интервью нашему агентству директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, французский министр обороны Себастьян Лекорню отметил, что бронемашины AMX-10 RC могут доставить на украинскую территорию в течение двух месяцев.