Министр обороны Франции Лекорню: колесные танки AMX-10 RC могут доставить на Украину в течение двух месяцев

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13 января 2023, 10:57

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, Panoramic / globallookpress.com

Колесные танки AMX-10 RC могут доставить на украинскую территорию в течение двух месяцев. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«Министр Вооруженных сил Франции заявил, что колесные танки AMX-10 RC могут быть доставлены на Украину в течение двух месяцев», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова озвучила предупреждение о том, что планы Парижа о новых поставках военной техники киевской стороне поспособствуют эскалации.