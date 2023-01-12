Спикер МИД РФ Захарова: планы Франции о новых поставках военной техники Украине поспособствуют эскалации

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12 января 2023, 13:36

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Планы Парижа о новых поставках военной техники киевской стороне поспособствуют эскалации. С соответствующим предупреждением, как передает ТАСС, выступила Мария Захарова, пресс-секретарь российского министерства иностранных дел.

«Планы Франции о новых поставках военной техники Украине поспособствуют эскалации, это необдуманный и безответственный шаг — Захарова», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что спикер МИД РФ высказала мнение, согласно которому попытки Запада нацелить Киев на выполнение миссии Североатлантического альянса обречены на провал.