Путин приехал в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Рахимовым

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 11:12 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Russian Presidential Press Offic/Keystone Press Agency

Глава Российской Федерации Владимир Путин утром в пятницу, 13 января, прибыл в Уфу, где посетит церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, умершим в минувшую среду.

Муртаза Рахимов ушел из жизни 11 января в возрасте 88 лет после длительной болезни. Церемония прощания с первым президентом Башкирии проводится в государственном концертном зале "Башкортостан".

Напомним, с 1990 по 1993 годы Рахимов занимал пост председателя Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году его избрали первым президентом республики. Политик подал в отставку в 2010 году.