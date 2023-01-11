Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

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11 января 2023, 22:40 Источник: ТАСС

Муртаза Рахимов. Фото: Nikolay Titov/globallook.com

В возрасте 88 лет скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Об этом сообщили в среду племянница экс-главы республики Рауфа Рахимова, а также вице-спикер курултая Башкортостана.

О причинах смерти пока не сообщается, ранее племянница Рахимова рассказывала, что он находится под наблюдением врачей.

Президентом Башкортостана Муртаза Рахимов был избран в 1993 году — тогда за него проголосовали 63 процента избирателей. На посту главы республики он пробыл 4 срока, уйдя в отставку в 2010 году. В течение двух лет после этого он являлся членом совета директоров «Башнефти».

Также после ухода в отставку с поста президента республики Рахимов возглавлял совет благотворительного фонда «УРАЛ».

Ранее сообщалось о смерти последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.