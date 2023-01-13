Депутат Госдумы Останина сообщила об отмене отсрочки при проведении мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми

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13 января 2023, 11:22 Источник: Нина Останина

Нина Останина (в центре), фото: vk.com/nina.ostanina

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила об отмене отсрочки при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.

Останина написала об этом после встречи с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, которая побывала в зоне боевых действий, встречалась с полевыми командирами и бойцами. Правозащитница Ирина Киркора занимается психологической поддержкой семей мобилизованных.

По словам парламентария Останиной, которая боролась за предоставление отсрочки резервистам-главам многодетных семей, Киркора подтвердила отмену пункта Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.

По данным правозащитницы, соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря 2022 года за подписью Начальника Генштаба Валерия Герасимова.

На свой запрос от МО ответа на Правительственную Телеграмму от 30 декабря ей не поступило. "У нас были выходные и праздничные дни", - пишет Останина в соцсети.

"Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!" - полагает депутат Госдумы.