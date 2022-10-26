Останина: Минобороны освободит от мобилизации отцов детей с инвалидностью и мужчин, супруги которых беременны третьим ребёнком

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26 октября 2022, 13:24 Источник: Нина Останина

Депутат Госдумы Нина Останина, фото с сайта duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина в среду сообщила о том, что поправка в директиву Генштаба по освобождению от частичной мобилизации отца двоих детей, супруга которого на 22-й неделе беременности принята.

Законодатель также сообщила, что в директиву внесена вторая поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

Информацию Нина Останина назвала хорошей новостью. Парламентарий оперативно опубликовала ее в соцсети после телефонного разговора с заместителем министра обороны Николаем Панковым.

"Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – принята!

Также в директиву внесена ещё одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье!" - указано в сообщении депутата Госдумы.

Останина отметила, что взамен законодателей попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон "О мобилизации", поскольку директива действует до окончания СВО. Она намерена проговорим с коллегами этот момент отдельно, хотя глава Комитета Госдумы по обороне пообещал поддержать поправки после СВО.

В Минобороны информацию пока не комментируют.

21 октября Нина Останина приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, на котором обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых растут дети с инвалидностью.

Останина тогда оповестила своих избирателей, что совещание прошло продуктивно.