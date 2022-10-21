Депутат Госдумы Останина сообщила, что в рамках частичной мобилизации призвано 260 тысяч человек

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21 октября 2022, 18:47 Источник: Депутат Госдумы Нина Останина

Депутат Госдумы Нина Останина, фото с сайта duma.gov.ru

Число российских граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, достигло 260 тысяч человек. Эту информацию в пятницу сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым.

Останина уточнила, что Панков был в Госдуме на закрытом обсуждении вопросов в среду, 19 октября.

Тогда замглавы Минобороны сообщил, что в рамках частичной мобилизации из 300 тысяч человек призваны 251 тысяч.

По словам парламентария, в пятницу эта цифра возросла, мобилизовано 260 тысяч, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14 процентов.

Останина напомнила заявление Владимира Путина 14 октября, что мобилизация завершится примерно через две недели.

Депутат со ссылкой на замминистра, статс-секретаря Минобороны Николая Панкова и начальника мобилизационного отдела Евгения Бурдинского сказала, что на следующей неделе мобилизация завершается.

21 октября Нина Останина приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, на котором обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых растут дети с инвалидностью.

Останина написала в своем телеграм-канале, что совещание прошло продуктивно.

"После того, как Николай Панков доложит министру обороны Сергею Шойгу результаты нашей беседы, в понедельник мы увидим изменения в директиве Генштаба, а именно:

отцы 2-х детей при беременной жене на 22-й неделе должны иметь отсрочку от мобилизации;

ребёнок-инвалид, независимо от возраста и числа детей в семье, нуждается в отце рядом;

единственный сын одинокого родителя также не должен быть мобилизован", - пишет парламентарий.

Депутат Госдумы выразила надежду, что Шойгу это поддержит.