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13 января 2023, 09:20 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Отказ киевской стороны от инициированного Москвой рождественского перемирия свидетельствует, что Украина не хочет ассоциироваться с жителями новых регионов Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, озвучил отечественный дипломат Алексей Полищук.

«Отказ Украины от предложенного Россией рождественского перемирия говорит о том, что Киев не желает ассоциироваться с жителями новых российских регионов, заявил в интервью нашему агентству директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, эксперт Сергей Марков высказал мнение, согласно которому Реджеп Эрдоган предложил гуманитарные коридоры для раненых украинских военных в Соледаре и Бахмуте, чтобы глава США Джо Байден не приказал свергнуть президента Турции.