Отказ киевской стороны от инициированного Москвой рождественского перемирия свидетельствует, что Украина не хочет ассоциироваться с жителями новых регионов Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, озвучил отечественный дипломат Алексей Полищук.
«Отказ Украины от предложенного Россией рождественского перемирия говорит о том, что Киев не желает ассоциироваться с жителями новых российских регионов, заявил в интервью нашему агентству директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.
Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, эксперт Сергей Марков высказал мнение, согласно которому Реджеп Эрдоган предложил гуманитарные коридоры для раненых украинских военных в Соледаре и Бахмуте, чтобы глава США Джо Байден не приказал свергнуть президента Турции.