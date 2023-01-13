Политолог Марков: Эрдоган предложил гумкоридоры для военных ВСУ в Соледаре и Бахмуте, чтобы Байден не приказал его свергнуть

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13 января 2023, 08:57

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Sha Dati / globallookpress.com

Реджеп Эрдоган выступил с предложением о гуманитарных коридорах для раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины в Соледаре и Бахмуте (украинское название города Артемовска), чтобы президент Соединенных Штатов Джо Байден не приказал свергнуть турецкого лидера. Соответствующую точку зрения выразил российский политолог Сергей Марков.



«Цель Эрдогана — не помощь Зеленскому, а имитация помощи Зеленскому, чтобы Байден не отдал приказ свергнуть Эрдогана во время выборов этим летом», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале Маркова.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный парламентарий Алексей Пушков высказал мнение о том, что «все военные маньяки в США» призывают поставить киевской стороне наступательные вооружения.