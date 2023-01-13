Сенатор Пушков: «все военные маньяки в США» призывают поставить Украине наступательные вооружения, прежде всего, танки

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13 января 2023, 08:41

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

«Все военные маньяки в США» призывают поставить киевской стороне наступательные вооружения, прежде всего, танки. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков, представитель Совета Федерации.

Российский сенатор прокомментировал заявление отставного американского генерала Уэсли Кларка, который отметил, что украинской армии необходимо предоставить «средства для наступления».

«Все военные маньяки в США, а Кларк, безусловно, один из них, призывают передать Украине наступательное оружие, прежде всего, танки», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Пушкова.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, представитель Белого дома Джон Кирби озвучил мнение американской администрации, согласно которому переход под контроль РФ Соледара и Артемовска не будет иметь стратегического значения.