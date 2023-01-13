Кирби: администрация США полагает, что переход под контроль России Соледара и Артемовска не будет иметь стратегического значения

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13 января 2023, 08:05

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Администрация Соединенных Штатов придерживается точки зрения, согласно которой переход под контроль Российской Федерации расположенных на территории Донбасса городов Соледар и Артемовск не будет иметь стратегического значения. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Джон Кирби.

«Вашингтонская администрация полагает, что переход под контроль России Соледара и Артемовска (украинское название Бахмут) не будет иметь стратегического значения, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Американская сторона не может подтвердить, что РФ в настоящий момент контролирует Соледар, также указал Кирби.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно данным издания The Guardian, бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и провести встречу с президентом Владимиром Зеленским.