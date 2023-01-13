The Guardian: экс-премьер Великобритании Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и встретиться с Зеленским

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13 января 2023, 07:47

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Экс-руководитель правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и провести встречу с ее главой Владимиром Зеленским. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении издания The Guardian.

«Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщила газета The Guardian», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, представитель дипломатического ведомства РФ Алексей Полищук назвал несерьезной инициативу Зеленского о проведении глобального саммита для прекращения украинского конфликта.