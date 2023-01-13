Российский дипломат Полищук: затея Зеленского с глобальным саммитом для прекращения украинского конфликта выглядит несерьезно

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13 января 2023, 07:37 Источник: Telegram-канал ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Затея президента Владимира Зеленского с глобальным саммитом для прекращения конфликта на Украине выглядит несерьезно. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, озвучил Алексей Полищук, глава второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства.

«Эта затея выглядит несерьезно, как еще одно популистское мероприятие для привлечения внимания к украинским делам», — процитирован Полищук в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам дипломата, инициатива Зеленского о проведении саммита «подтверждает неадекватность восприятия Киевом современных реалий».

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что спикер МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, согласно которому визит немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок в Харьков и Киев был осуществлен ради картинки.