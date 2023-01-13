Захарова: визит главы МИД Германии Бербок в Харьков и Киев был сделан ради картинки и ни на что не влияет

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13 января 2023, 07:24

Глава МИД Германии Анналена Бербок на Украине, IMAGO/Xander Heinl / globallookpress.com

Визит немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок в Харьков и столицу Украины был осуществлен ради картинки и ни на что не влияет. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразила Мария Захарова, пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства.

«Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков и Киев был сделан ради картинки и ни на что не влияет, это исключительно работа на камеру», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, российский дипломат Алексей Полищук отметил, что диалог между Москвой и киевской стороной в случае возобновления переговорного процесса, скорее всего, будет прямым.