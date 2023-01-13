Представитель МИД РФ Полищук: переговоры России и Украины в случае возобновления, скорее всего, будут прямыми, без посредников

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13 января 2023, 07:12 Источник: Telegram-канал ТАСС

Российско-украинские переговоры в феврале 2022 года, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Диалог между Москвой и киевской стороной в случае возобновления переговорного процесса, скорее всего, будет прямым, без посредников. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Алексей Полищук, представитель отечественного внешнеполитического ведомства.

«Переговоры России и Украины в случае возобновления, скорее всего, будут прямыми, без посредников. Это было бы лучшим вариантом, заявил в интервью нашему агентству директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава украинской дипломатической миссии в Лондоне Вадим Пристайко призвал западные государства передать Киеву тысячи танков Challenger, Abrams и Leopard.