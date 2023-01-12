Киевский посол Пристайко призвал Запад поставить Украине тысячи танков Challenger, Abrams и Leopard

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12 января 2023, 16:29

Танк Abrams, Nicolas Armer / globallookpress.com

Посол Киева в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко призвал Запад поставить Украине тысячи танков Challenger, Abrams и Leopard. Об этом информирует РИА Новости.

«Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами», — процитирован дипломатический представитель в материале, который появился на сайте отечественного агентства.

По словам Пристайко, киевская сторона заинтересована в бронемашинах Challenger, Abrams и Leopard.

РФ с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, спикер МИД России Мария Захарова отметила, что Москва не разделяет оценку Анкары в отношении «мирного плана», с которым выступил украинский лидер Владимир Зеленский.