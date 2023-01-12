Захарова: Россия не разделяет оценку Турции в отношении «мирного плана» Зеленского, для Москвы этот план неприемлем

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12 января 2023, 15:44

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация не разделяет оценку Анкары в отношении «мирного плана», с которым выступил президент Украины Владимир Зеленский, для Москвы данный план неприемлем. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала Мария Захарова, пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства.

«Россия не разделяет оценку Турции в отношении "мирного плана", предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, этот план неприемлем для Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, аналитик Сергей Марков посчитал правильной идею установки бюста Зеленского в Капитолии, поскольку украинский лидер защищает американские интересы.