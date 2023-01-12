Политолог Марков посчитал правильной идею установки бюста Зеленского в Капитолии, поскольку глава Украины защищает интересы США

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12 января 2023, 15:28

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков посчитал правильной идею установки бюста Владимира Зеленского в Капитолии, поскольку украинский президент защищает интересы Соединенных Штатов. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного аналитика.

«Конечно, это правильно. Потому что именно интересы США защищает Зеленский. Ради интересов США Зеленский погубил 100 тысяч солдат Украины и оставил без крова миллионы жителей Украины», — написал, в частности, Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что инициативу о размещении в здании Капитолия бюста Зеленского, с которой выступил республиканец Джо Уилсон, подвергла критике конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.