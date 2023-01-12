Конгрессвумен Грин раскритиковала инициативу установить бюст Зеленского в американском Капитолии

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала инициативу установить бюст украинского президента Владимира Зеленского в американском Капитолии. Соответствующую публикацию конгрессвумен разместила в Twitter.
С предложением разместить в здании Капитолия бюст действующего главы бывшей советской республики выступил некоторое время назад республиканец Джо Уилсон.
«Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!» — отреагировала Грин на идею Уилсона в своем посте.
Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что все прежние цели российской специальной операции остаются в силе, в том числе освобождение территории республик Донбасса в границах 2014 года.