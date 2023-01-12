Песков: все прежние цели спецоперации России остаются в силе, в том числе освобождение республик Донбасса в границах 2014 года

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12 января 2023, 13:59

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Все прежние цели российской специальной военной операции (СВО) остаются в силе, в том числе освобождение территории республик Донбасса в границах 2014 года. На это, как передает ТАСС, указал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

«Все прежние цели спецоперации остаются в силе, в том числе освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года», — приведено высказывание официального представителя Кремля в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Песков пояснил, что назначение Валерия Герасимова командующим СВО связано с расширением масштаба ее задач.