За сутки в ДНР один мирный житель погиб при обстрелах со стороны украинских войск

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13 января 2023, 09:00 Источник: Telegram

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили утром в пятницу, 13 января, что за минувшие сутки один мирный житель погиб в результате обстрелов со стороны украинских войск.

В штабе отметили, что с 08.00 четверга, 12 января, до 08.00 пятницы, 13 января, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины один человек получил ранения, несовместимые с жизнью, а еще четверо пострадали.

Ранее сегодня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за пять минут выпустили двадцать ракет из РСЗО по Ясиноватой и Яковлевке.