Конгрессвумен Грин заявила, что республиканцам закрыли доступ к секретным бумагам в офисе Байдена

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 07:59 Источник: РИА "Новости"

конгресс, https://unsplash.com/photos/XWW746i6WoM

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Минюст закрыл республиканцам в конгрессе доступ к информации для расследования скандала об обнаружении секретных документов в офисе Джо Байдена.

Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что все запрашиваемые республиканцами документы, согласно решению Министерства юстиции США, будут находиться "под расследованием" и окажутся недоступны для следователей.

Конгрессвумен подчеркнула, что считает такой шаг ведомства "поразительным".

Напомним, ранее в Штатах возник скандал в связи с обнаружением в офисе главы страны Джо Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, которые относятся к периоду, когда политик занимал пост вице-президента.