Конгрессвумен Грин заявила, что республиканцам закрыли доступ к секретным бумагам в офисе Байдена

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Минюст закрыл республиканцам в конгрессе доступ к информации для расследования скандала об обнаружении секретных документов в офисе Джо Байдена.
Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что все запрашиваемые республиканцами документы, согласно решению Министерства юстиции США, будут находиться "под расследованием" и окажутся недоступны для следователей.
Конгрессвумен подчеркнула, что считает такой шаг ведомства "поразительным".
Напомним, ранее в Штатах возник скандал в связи с обнаружением в офисе главы страны Джо Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, которые относятся к периоду, когда политик занимал пост вице-президента.