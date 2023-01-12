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Министерство юстиции США назначило спецпрокурора по делу о найденных у Джо Байдена секретных документах

, 21:59 Источник: РИА Новости

Министерство юстиции США назначило спецпрокурора по делу о найденных у Джо Байдена секретных документах
Президент США Джо Байден, Chris Kleponis /globallook.com

Министр юстиции США в четверг сообщил о том, что назначил спецпрокурора по делу о секретных документах, которые были обнаружены в офисе аналитического центра, связанного с президентом Байденом, и у него дома. При этом министр сообщил, что бумаги не имели права храниться там.

Информацию о ненадлежащем хранении секретных документов подтвердил в четверг юрисконсульт Белого дома, о чем сообщила администрация президента в своем твиттере. В сообщении говорится, что бумаги, помимо офиса, были обнаружены в гараже и «соседнем помещении» загородного дома президента.

Сам Байден в комментарии CNN заявил: «Они [документы] ведь не на улице были».

Ранее член палаты представителей Конгресса США Пол Госар утверждал, что республиканцы намерены расследовать эту ситуацию. Президенту может грозить до десяти лет тюрьмы.  Chris Kleponis - Pool via CNP

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