Министерство юстиции США назначило спецпрокурора по делу о найденных у Джо Байдена секретных документах

Министр юстиции США в четверг сообщил о том, что назначил спецпрокурора по делу о секретных документах, которые были обнаружены в офисе аналитического центра, связанного с президентом Байденом, и у него дома. При этом министр сообщил, что бумаги не имели права храниться там.
Информацию о ненадлежащем хранении секретных документов подтвердил в четверг юрисконсульт Белого дома, о чем сообщила администрация президента в своем твиттере. В сообщении говорится, что бумаги, помимо офиса, были обнаружены в гараже и «соседнем помещении» загородного дома президента.
Сам Байден в комментарии CNN заявил: «Они [документы] ведь не на улице были».
Ранее член палаты представителей Конгресса США Пол Госар утверждал, что республиканцы намерены расследовать эту ситуацию. Президенту может грозить до десяти лет тюрьмы. Chris Kleponis - Pool via CNP